В США раскрыли возможную дату введения новых антироссийских санкций
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Лидер республиканского большинства в Сенате США Джон Тьюн заявил о планах успеть рассмотреть новый антироссийский санкционный пакет до начала традиционного августовского перерыва в работе Конгресса, сообщает РИА Новости.
«Мы активно работаем с администрацией и коллегами из Палаты представителей, чтобы подготовить окончательную версию документа для голосования в ближайшие две недели», — пояснил сенатор журналистам на Капитолийском холме.
Политический источник, знакомый с ходом обсуждений, сообщает, что законопроект получил редкую для нынешнего Конгресса двухпартийную поддержку. В администрации президента подтверждают участие в доработке документа, но воздерживаются от комментариев по конкретным положениям.
Особое внимание в Вашингтоне уделяется так называемым «санкциям исполнения» — механизмам принуждения третьих стран к соблюдению американских ограничений. По данным источников на Капитолийском холме, финальное голосование может состояться уже в последнюю неделю июля — за несколько дней до начала парламентских каникул.