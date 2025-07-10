В США раскрыли возможную дату введения новых антироссийских санкций

Сенат США может ввести новые санкции против России до конца июля

Лидер республиканского большинства в Сенате США Джон Тьюн заявил о планах успеть рассмотреть новый антироссийский санкционный пакет до начала традиционного августовского перерыва в работе Конгресса, сообщает РИА Новости .

«Мы активно работаем с администрацией и коллегами из Палаты представителей, чтобы подготовить окончательную версию документа для голосования в ближайшие две недели», — пояснил сенатор журналистам на Капитолийском холме.

Политический источник, знакомый с ходом обсуждений, сообщает, что законопроект получил редкую для нынешнего Конгресса двухпартийную поддержку. В администрации президента подтверждают участие в доработке документа, но воздерживаются от комментариев по конкретным положениям.

Особое внимание в Вашингтоне уделяется так называемым «санкциям исполнения» — механизмам принуждения третьих стран к соблюдению американских ограничений. По данным источников на Капитолийском холме, финальное голосование может состояться уже в последнюю неделю июля — за несколько дней до начала парламентских каникул.