Вашингтон и РФ разработают механизм запрета ударов по энергообъектам

Вашингтон и РФ обсудили разработку механизма запрета ударов по объектам российской и украинской энергетической инфраструктуры, заявили в Белом доме, сообщает ТАСС .

Эту тему США и Россия обговорили на встрече в Эр-Рияде. Они договорились о разработке такого механизма, который бы запретил удары по российским и украинским энергообъектам.

Такие меры были в договоренностях президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина об отказе от ударов по энергетическим объектам РФ и Украины.

Также США и Украина обсудили в Эр-Рияде 30-дневное перемирие на Черном море и прекращение ударов по энергетическим объектам.

Между тем Глава МИД РФ Сергей Лавров раскрыл первые детали переговоров РФ и США, которые тоже прошли в Эр-Рияде. По его словам, делегации обсуждали безопасность в Черном море.