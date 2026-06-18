Сергей Балашов представил отчет за 2025 год в Павлово-Посадском округе

Отчет о работе администрации за 2025 год представил 16 июня на заседании совета депутатов врип главы Павлово-Посадского округа Сергей Балашов. Он подвел итоги развития муниципалитета и обозначил приоритеты на следующий год, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Сергей Балашов отметил, что достигнутые результаты стали возможны благодаря поддержке президента России Владимира Путина и губернатора Московской области Андрея Воробьева. По его словам, приоритетом остается забота о жителях, в том числе о военнослужащих и их семьях.

С начала специальной военной операции из округа направлено более 450 тонн гуманитарной помощи, на поддержку бойцов выделено около 400 млн рублей, выполнено свыше 80 рейсов гумконвоя. Также организована помощь демобилизованным: содействие в трудоустройстве, восстановлении быта и возвращении к мирной жизни.

В 2025 году модернизировано более 7 км инженерных сетей, начата реконструкция очистных сооружений мощностью 60 тыс. кубометров в сутки. Отремонтировано свыше 20 участков дорог. Благоустроены Привокзальная площадь и Аллеи Героев, обновлены дворы, установлены детские площадки и обустроены «народные тропы».

По качеству образования округ занял четвертое место в Московской области, все школы находятся в «зеленой зоне» по эпидситуации, восемь выпускников получили 100 баллов на ЕГЭ. Завершен капремонт детского сада «Малютка» и центра «Истоки». В систему здравоохранения привлечены 33 врача и закуплено новое оборудование.

По итогам года округ вошел в топ-10 муниципалитетов Подмосковья по эффективности работы. В 2026 году планируется продолжить развитие инфраструктуры и повышение качества жизни.

«Вместе мы сделаем наш район лучше!» — подчеркнул Сергей Балашов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что за два года акции «Доброе дело» бойцам СВО и жителям новых территорий отправили более 5 тысяч тонн гуманитарной помощи из региона.

«Весной 2022 года наши школьники выступили с инициативой проведения акции «Доброе дело», и мы очень рады, что она приобрела такой масштаб. Сегодня в ней принимают участие не только дети, но и их родители, а также представители бизнес-сообщества Подмосковья», — отметил Воробьев.