Сергей Балашов поздравил жительницу Электрогорска с 94-летием

Людмила Алексеевна родилась в 1932 году в деревне Субботино в семье сельских учителей, где росли 13 детей. В живых из большого рода осталась она одна. Два ее брата погибли на фронте, еще один вернулся с контузией. Младший брат Валерий Алексеевич Поляков стал академиком РАН.

Война началась, когда ей было девять лет. Вместо учебы и детских игр — работа в подсобном хозяйстве колхоза в Дальней: она копала картошку и помогала фронту. Высшего образования получить не удалось, однако это не помешало ей посвятить себя педагогике. Колпакова работала пионервожатой, вела клуб, а затем 24 года трудилась в школе-интернате для детей с ограниченными возможностями здоровья. С 1974 года заведовала общежитием «Электрогорскмебель».

По ее инициативе в деревне Дальняя установили обелиск землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Она собирала сведения об односельчанах, работала с архивами и разыскивала родственников, чтобы увековечить их имена. Людмила Алексеевна воспитала двоих детей, у нее пятеро внуков и семеро правнуков.

«Когда я смотрел на нее сегодня, я думал: вот она — живая история. Не в учебниках, а передо мной. Спасибо вам за труд, за заботу о детях и за сохраненную память о героях. Крепкого здоровья и мира над головой», — сказал Сергей Балашов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждая его встреча с ветеранами Великой Отечественной войны является целой историей жизни.

«Цените и чаще обнимайте ваших ветеранов», — подчеркнул Воробьев.