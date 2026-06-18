Директора школ Подмосковья начали обучение в ВШЭ

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Руководители образовательных организаций Подмосковья 17 июня приступили к обучению по программе «Стандарт качества управленческого проектирования школ Московской области» в Институте образования НИУ ВШЭ. Первый модуль прошел в формате экспертного семинара с участием 50 директоров из разных округов региона, сообщает пресс-служба Министерства образования Московской области.

Первым модулем программы стал семинар «Модель школы как объект управленческого проектирования». В нем приняли участие 50 директоров школ из различных городских округов Московской области.

Мероприятие открыл директор Института образования НИУ ВШЭ Евгений Терентьев. Он представил стратегические ориентиры развития университета, ключевые направления научно-исследовательской и образовательной деятельности института и обозначил перспективы сотрудничества с системой образования Подмосковья.

Первый заместитель министра образования Московской области Анна Гребцова подчеркнула, что руководителям предстоит выстроить индивидуальные траектории развития своих учреждений с учетом современных изменений и приоритетов региона.

«Совместная работа управленческих команд и экспертного сообщества позволит повысить квалификацию руководителей и внести практический вклад в развитие регионального образования», — отметил Евгений Терентьев.

В рамках семинара профессор-исследователь Анатолий Каспржак и руководитель лаборатории управления школой Константин Серегин представили современные подходы к проектированию школьных моделей. Участники изучили российские и международные практики и отработали инструменты управленческого проектирования на мини-воркшопе.

Обучение продолжится серией очных и дистанционных модулей. Программа направлена на развитие навыков системного управления и интеграцию деятельности школ в стратегию развития Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что образовательное учреждение — это сложная система управления, поэтому денежные вознаграждения, методики, семинары — важная часть слагаемого для руководства школ. Управляющее звено школ в Подмосковье важно стимулировать.

«Нам крайне важно смотреть, насколько качественное образование мы можем предоставлять нашим детям. Поэтому (существует — ред.) система поиска учителей, методик преподавания, поиска и приглашения директоров школ. Потому что школы мы строим, а, соответственно, и директора, которые приходят туда в большие образовательные комплексы, все чаще и чаще (рассчитаны на — ред.) минимум 2 тыс. человек», — рассказал Воробьев.