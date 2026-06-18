Мобильные медбригады помогли 133 тыс жителей Подмосковья

С начала года мобильные медицинские комплексы совершили более 5,2 тыс. выездов в отдаленные населенные пункты Подмосковья, помощь получили свыше 133 тыс. человек. Жители могут пройти диспансеризацию и обследования без поездки в поликлинику, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В Московской области для жителей отдаленных территорий организованы выезды мобильных медицинских бригад. В передвижных комплексах можно пройти первый этап диспансеризации, рентгенологические, флюорографические и другие исследования, а также получить консультацию специалистов.

«Для жителей отдаленных территорий Подмосковья организована работа мобильных медицинских бригад — они приезжают в населенный пункт, и пациенты могут получить консультацию или пройти необходимые исследования без необходимости тратить время на дорогу в поликлинику. С начала года совершено более 5,2 тыс. таких выездов, а медпомощь в передвижных комплексах получили свыше 133 тыс. человек», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Об этом сообщил Максим Забелин.

График выездов формируют с учетом потребностей конкретных населенных пунктов. Ознакомиться с расписанием можно на сайтах медицинских организаций региона и в их социальных сетях. Предварительная запись не требуется, при себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о модернизации системы здравоохранения в регионе. Он отметил, что подмосковные больницы оснастили 12 рентген-аппаратами С-дуга.

«Стараемся, чтобы в каждом муниципальном образовании для пациентов была доступна современная медицинская техника. Так, с начала года мы оснастили наши больницы 12 рентген-аппаратами С-дуга», — сказал губернатор Андрей Воробьев.