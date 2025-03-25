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США и Украина обсуждают в Эр-Рияде 30-дневное перемирие на Черном море

В столице Саудовской Аравии представители украинской и американской делегаций обсуждают детали 30-дневного перемирия, которое будет действовать на Черном море, сообщает «Царьград» .

В Эр-Рияде проходят встречи между делегациями США и Украины, где обсуждается перспектива установления месячного перемирия в Черноморском регионе и прекращения ударов по энергетическим объектам.

Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на информацию, полученную от анонимного источника.

Агентство Agence France-Presse ранее также сообщало о начале нового этапа переговоров между представителями Вашингтона и Киева в Эр-Рияде во вторник.