Маминов назвал поражение Узбекистана от Колумбии ожидаемым

Он отметил разницу в классе команд.

«Поражение сборной Узбекистана в матче с Колумбией — ожидаемый результат. Разные по классу сборные. Такой счет читался до начала игры. Шансы Узбекистана с Португалией и ДР Конго? Мне нечего сказать», — сказал Маминов.

Сборная Узбекистана впервые в истории участвует в чемпионате мира. Команда с нулем очков занимает четвертое место в группе K.

Узбекистан сыграет с Португалией 23 июня в 20:00 по московскому времени, а 28 июня в 02:30 встретится с ДР Конго.

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