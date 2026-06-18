Маминов назвал поражение Узбекистана от Колумбии ожидаемым
Экс-полузащитник Маминов: сборные Узбекистана и Колумбии различались по классу
Сборная Узбекистана проиграла Колумбии в первом туре чемпионата мира-2026 со счетом 1:3. Бывший полузащитник сборной Узбекистана Владимир Маминов прокомментировал матч группы K, сообщает Metaratings.ru.
Он отметил разницу в классе команд.
«Поражение сборной Узбекистана в матче с Колумбией — ожидаемый результат. Разные по классу сборные. Такой счет читался до начала игры. Шансы Узбекистана с Португалией и ДР Конго? Мне нечего сказать», — сказал Маминов.
Сборная Узбекистана впервые в истории участвует в чемпионате мира. Команда с нулем очков занимает четвертое место в группе K.
Узбекистан сыграет с Португалией 23 июня в 20:00 по московскому времени, а 28 июня в 02:30 встретится с ДР Конго.
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