В Красногорске с начала года демонтировали 55 павильонов

В городском округе Красногорск с начала 2026 года демонтировали 55 незаконных нестационарных торговых объектов, что составляет 37% от годового плана. Работы продолжаются, всего до сентября планируется снести 95 павильонов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В подмосковном Красногорске продолжается демонтаж незаконно установленных торговых павильонов. О ходе работ на еженедельном оперативном совещании с главой муниципалитета Дмитрием Волковым доложил замглавы округа Дмитрий Зверев.

По его словам, на территории округа учтено 312 нестационарных торговых объектов. До сентября запланирован демонтаж 95 НТО, из которых 55 уже убраны с начала года.

«Наибольшее количество — 81% — сосредоточено на улице Светлой, 3А, строение 4. Там расположено 77 объектов. Их демонтаж планируется полностью завершить до 15 сентября текущего года», — сообщил Дмитрий Зверев.

Он добавил, что до конца июля планируется демонтировать еще 18 незаконно установленных торговых палаток. В 2025 году план по сносу нестационарных объектов в округе был перевыполнен на 4%.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил навести порядок в ситуации с контейнерными площадками на территории региона.

«Каждый глава, каждый, от кого это зависит, понимает, насколько важно навести порядок по зимним, летним, осенним (контейнерным — ред.) площадкам. Без стандартизации, достаточности этой работы нам региональные операторы будут чихать, УК будут сваливать на регионального оператора, региональный оператор будет сваливать на УК. В наши жизненные планы это не входит», — сказал Воробьев.