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В южных регионах России ожидается жара до 42 градусов

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что аномальная жара до 42 градусов придет в южные регионы России до пятницы, сообщает РИА Новости .

Он отметил, что в центре европейской России очень жаркая погода сохранится в субботу — будет до 35-36 градусов.

На следующий день погода начнет постепенно меняться. Небо станет более облачным, ожидаются кратковременные дожди. Температура при этом будет на уровне 30-33 градусов.

Ранее метеоролог Евгений Тишковец заявил, что следующая неделя в Москве начнется с сильных, освежающих ливней. Выпадет одна пятая от месячной нормы осадков.