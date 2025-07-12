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Предполагаемый виновник аварии на набережной в Москве был нетрезв

Предполагаемый водитель автомобиля, совершившего наезд на людей на набережной в Москве, был нетрезв, сообщает РИА Новости .

«По предварительным данным, мужчина был в нетрезвом состоянии», — сообщили в правоохранительных органах.

Легковой автомобиль совершил наезд на пешеходов, проехав регулируемый пешеходный пешеход на запрещающий сигнал светофора, после чего скрылся с места ДТП.

В результате наезда на пешеходов есть пострадавшие. После случившегося проводится проверка.

Движение после наезда легкового автомобиля на пешеходов на Бережковской набережной в Москве восстановлено.