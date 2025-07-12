NYT: Путин готов к возможному введению Трампом санкций против Москвы

Президент России Владимир Путин был готов к тому, что глава Белого дома Дональд Трамп может в конечном итоге ввести новые санкции против РФ, сообщает RT со ссылкой на The New York Times.

В материале отмечается, что Путин доволен своим взаимодействием с президентом США в этом году и ожидает, что получится договориться с ним об ослаблении ограничительных мер в будущем.

«Путин действительно ценит личные отношения с Трампом и инвестирует в них… Но в то же время он никогда не питал иллюзий относительно того, как может развиваться американская политика в отношении России», — говорится в материале.

Обозреватель Bloomberg TV Грег Салливан высказал предположение о возможных действиях президента США Дональда Трампа 14 июля. По его мнению, Трамп может анонсировать дополнительные санкции против России и объявить о новой военной помощи Украине.