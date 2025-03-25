США помогут восстановить доступ РФ к мировому рынку

США пообещали обеспечить России восстановление доступа к мировому рынку для экспорта сельскохозяйственной продукции и удобрений. Об этом заявили в Белом доме, сообщает ТАСС .

По итогам встречи американской и российской экспертных групп в Эр-Рияде Вашингтон заявил, что окажет помощь РФ в восстановлении доступа к мировому рынку.

Таким образом, при содействий США экспорт российских сельхозпродукции и удобрений на мировой рынок будет упрощен. Соединенные Штаты в рамках данного вопроса также намерены обеспечить доступ России к портам и платежным системам.

Также на переговорах в Эр-Рияде американская и российская делегации обсуждали безопасность в Черном море.

Ранее американская разведка заявила, что Москва владеет инициативой в конфликте на Украине.