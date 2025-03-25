Доклад разведки США раскрыл, кто владеет инициативой в конфликте на Украине

Доклад разведки США: Россия владеет инициативой в конфликте на Украине

США считают, что Россия владеет инициативой в конфликте на Украине, следует из доклада американской разведки. Согласно документу, Москва также движется к достижению выгодных для себя условий урегулирования боевых действий, сообщает РИА Новости .

«За прошедший год Россия заняла выгодное положение <…> и движется к достижению большего количества рычагов давления на Киев и его западных союзников, чтобы заставить их в ходе переговоров пойти на уступки, которых добивается Россия», — гласит официальный документ.

Из-за украинского конфликта Россия также получила большой опыт борьбы с западными военными разработками, подчеркнула разведка США. В Вашингтоне не исключили, что «этот опыт, вероятно», станет вызовом для будущего американского военного планирования.

Благодаря СВО российская сторона также нарастила свои военные возможности и продемонстрировала способность преодолевать масштабные экономические проблемы, говорится в докладе.

Тем временем российские войска освободили поселок городского типа Мирное в Донецкой Народной Республике и населенный пункт Малые Щербаки в Запорожской области, докладывало Минобороны России.

24 марта представители России и США провели двусторонние переговоры в Эр-Рияде. Во время консультаций в саудовской столице обсуждалось возобновление черноморской инициативы, также известной как зерновая сделка.