Президент Украины Владимир Зеленский предоставил отчет конгрессменам США Дональду Норкроссу, Селесте Малой и Джеймсу Панетти после атак ВСУ в Курской области, сообщает РИА Новости .

Что именно было в отчете Зеленского для представителей американского конгресса, пока не сообщается. Известно, что США запрашивали соответствующий отчет от Киева после того, как стало известно о нападении ВСУ на Курскую область.

Ранее сообщалось, что российские военные успешно защищают регион. По курскому направлению ВСУ теряют не только живую силу, но и боевую технику.

По данным издания Forbes, у ВСУ нет шансов одержать победу под Курском. Киевский режим из последних сил пытается хоть как-то повлиять на ход событий, но терпит поражение.