Представлено отечественное решение для оборудования нефтегазовой отрасли

Подошли к концу производственные испытания компрессорного масла Gazpromneft Compressor PAG WI-150 для винтовых компрессоров, применяемых на предприятиях нефтяной, химической и других отраслей промышленности, сообщает пресс-служба «Газпромнефть — смазочные материалы».

Продукт разработан экспертами научно-исследовательского центра компании с использованием отечественных компонентов. По итогам испытаний компрессорное масло сможет заменить зарубежные аналоги, а по ряду показателей их превосходит.

Масштабные производственные испытания масла проводились совместно с одной из крупнейших нефтегазодобывающих компаний страны на месторождении в Ханты-Мансийском автономном округе. Тестирование высокотехнологичного продукта проходило более полугода и включало свыше 2000 часов наработки. В результате независимая экспертиза подтвердила высокую эффективность компрессорных масел, их соответствие международным стандартам и рекомендовала к использованию вместо иностранной продукции.

Винтовые компрессоры сжимают и перекачивают попутный газ, который используют в производственных процессах нефтегазовых предприятий. При контакте с газом масло может разжижаться, снижая эффективность смазки и повышая риск износа оборудования. Масло на основе полиалкиленгликоля (PAG) отличается низкой растворимостью углеводородных газов, что помогает сохранять вязкость и защищать детали компрессора от износа.

«Новая продуктовая линейка Gazpromneft Compressor PAG расширяет возможности применения отечественных смазочных материалов на предприятиях нефтегазовой отрасли. Производство такой продукции требует высокой технологической экспертизы. Компания последовательно наращивает присутствие в специализированных сегментах рынка в категориях высокотехнологичных масел с усиленными характеристиками, обеспечивая устойчивость ключевых отраслей экономики», - резюмировал генеральный директор «Газпромнефть – смазочные материалы» Сергей Стародубцев.