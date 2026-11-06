сегодня в 09:08

Видео: в Хабаровске загорелась маршрутка с пассажирами

В Хабаровске на заснеженной дороге произошло возгорание маршрутного автобуса с находившимися внутри людьми. Об этом сообщает Amur Mash .

Транспортное средство, следовавшее по городскому маршруту, подъехало к остановочному пункту «Кругосветка». Затем из передней части салона повалили плотные клубы серого дыма.

Пассажиры успели вовремя выйти наружу. После этого водитель попытался самостоятельно справиться с пламенем.

На кадрах с места происшествия видно, что на снегу возле передней двери лежит не менее пяти использованных огнетушителей. Однако подручные средства не помогли потушить огонь, и он полностью охватил кабину.

Ликвидировать открытое горение удалось лишь прибывшим спасателям. Сотрудник противопожарной службы в полной защитной экипировке вошел в окутанный дымом салон для устранения очага. Руководству компании-перевозчика предстоит выяснить точные технические причины возникновения пожара.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.