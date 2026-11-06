Психолог дал совет, как перестать все делать самой и довериться мужчине

Психолог Никита Иванов сообщил РИАМО, что женщина может настолько привыкнуть все делать сама, что может перестать принимать заботу.

По словам эксперта, женщина долгое время может жить в обстоятельствах, когда не приходится надеяться ни на кого, кроме себя самой. Из привычки это перерастает в стратегию. Ведь не так не нужно ничего ни от кого ждать, не нужно просить, все можно сделать самой и не разочаровываться.

Иванов отметил, что когда такая женщина начинает отношения с мужчиной ситуация меняется, а привычные способы воспринимать чужие действия остаются. Например, партнер говорит: «Давай я тебе помогу», а в голове уже возникают знакомые мысли: «Он считает, что я не справлюсь», «Сейчас сделает кое-как, потом переделывать», «А потом еще припомнит».

«Получается неприятное противоречие. Человеку хочется, чтобы рядом был кто-то надежный, на кого можно опереться. Но когда такая возможность появляется, привычное недоверие мешает ею воспользоваться. Так можно чувствовать себя одиноко даже в отношениях. Поэтому полезно иногда проверять: Мне сейчас действительно предлагают неудобную помощь или я заранее ожидаю того подвоха, с которым сталкивалась раньше?» — сказал Иванов.

Ведь самостоятельность хороша, пока остается возможностью, а не обязанностью всегда справляться в одиночку, заключил эксперт.

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