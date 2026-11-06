Олимпийский чемпион Михаил Васильев умер на 65-м году жизни

5 ноября в возрасте 64 лет ушел из жизни олимпийский чемпион и чемпион мира по хоккею в составе сборной СССР Михаил Васильев. Об этом сообщил хоккейный клуб «Салават Юлаев».

Помимо спортивных достижений на международной арене, Васильев вел активную тренерскую деятельность в сфере хоккея. С 2016 по 2017 год он работал в нефтекамском клубе «Торос», в сезоне 2019/20 занимал пост главного тренера молодежной команды из Уфы «Толпар».

В период с 2020 по 2022 год входил в тренерский штаб основной команды «Салавата Юлаева».

Представители уфимского клуба выразили глубокие соболезнования родным и близким Михаила Александровича. Они назвали смерть Васильева невосполнимой утратой.

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