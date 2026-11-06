Американец купил лотерейный билет и проснулся обладателем $847 млн

сегодня в 08:43

Житель американского штата Нью-Джерси стал обладателем крупного лотерейного джекпота в размере 847 млн долларов. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на WABC.

Этот денежный приз занял девятую строчку в списке крупнейших выигрышей за все время существования популярной в США лотереи Powerball.

Теперь победителю предстоит определиться со способом получения денежных средств. Он может оформить регулярные выплаты равными частями на протяжении 29 лет.

У победителя также есть возможность забрать сумму единовременно. Однако ее размер будет 363,1 млн долларов до удержания налоговых сборов.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.