Американец купил лотерейный билет и проснулся обладателем $847 млн
Фото - © Pixel_shot / Фотобанк Лори
Житель американского штата Нью-Джерси стал обладателем крупного лотерейного джекпота в размере 847 млн долларов. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на WABC.
Этот денежный приз занял девятую строчку в списке крупнейших выигрышей за все время существования популярной в США лотереи Powerball.
Теперь победителю предстоит определиться со способом получения денежных средств. Он может оформить регулярные выплаты равными частями на протяжении 29 лет.
У победителя также есть возможность забрать сумму единовременно. Однако ее размер будет 363,1 млн долларов до удержания налоговых сборов.
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