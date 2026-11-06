Спортивная нейросеть и VR: в Подольске строят инновационный фиджитал-центр

На улице Рабочей в городском округе Подольск в рамках государственной программы «Спорт Подмосковья» продолжается активная фаза возведения спортивного пространства нового поколения — модульного фиджитал-центра. По состоянию на начало ноября строительная готовность знакового для региона объекта оценивается в 65%, сообщает пресс-служба администрации округа.

Новый фиджитал-центр станет одной из самых технологичных спортивных площадок Московской области, объединяющей киберспорт, VR-технологии и классическую физическую культуру. Концепция пространства предусматривает создание двух взаимосвязанных зон. Внутри капитального модуля расположатся современный компьютерный класс и зоны виртуальной реальности (VR). На прилегающей уличной территории обустраивается открытый спортивный кластер: футбольное поле с профессиональным искусственным покрытием, специализированные площадки для стритбола и зона воркаута.

Главной технологической особенностью подольского центра станет интеграция цифровых сервисов в реальный тренировочный процесс. Вся территория комплекса будет обеспечена бесплатным беспроводным доступом к сети Wi-Fi, а каждый уличный тренажер оснастят специальными QR-кодами, ведущими на интерактивные видеоинструкции по правильному и безопасному выполнению упражнений. Контролировать и анализировать динамику физических нагрузок посетителей будет специализированная система на базе искусственного интеллекта.

Место для возведения объекта выбрано неслучайно — центр строится рядом с крупными жилыми кварталами и Подольским технико-экономическим колледжем, что сделает его максимально доступным для учащихся. По решению Главы Подольска Григория Артамонова, инфраструктура фиджитал-центра будет полностью бесплатной для местных школьников и студентов. Проект призван решить важную социальную задачу — через привычные гаджеты, VR-интерфейсы и компьютерные игры вовлечь молодежь в регулярные занятия легкой атлетикой и командными видами спорта в реальной жизни.

На строительной площадке завершены подготовительные этапы, на 100% подготовлены основания для уличных зон, завершается монтаж металлокаркаса здания и инженерных коммуникаций. Работы ведутся без выходных, сдача инновационного спорткомплекса в эксплуатацию намечена на текущий год.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.