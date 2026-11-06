Сбер выпустил юбилейные кредитные карты к 185-летию банка

С 5 по 8 ноября включительно клиенты Сбера могут заказать Кредитную СберКарту в лимитированном дизайне, посвященном 185-летию банка, сообщает пресс-служба банка.

Для этого нужно оформить новую именную карту или заказать перевыпуск действующей — праздничный дизайн будет выпущен автоматически.

Главная деталь карты — светящееся число «185» в центре. Оно загорается при бесконтактной оплате, а также при использовании банкоматов с NFC-модулем.

«В год 185-летия Сбера мы хотим разделить это событие с нашими клиентами, поэтому подготовили особый дизайн Кредитной СберКарты, в котором юбилейная символика оживает, воплощая соединение истории Сбера и современных технологий. Надеемся, что для наших клиентов карта позволит не только совершать выгодные покупки, но и сохранить воспоминания о юбилее банка», — сказал директор дивизиона «Кредитные карты» Сбербанка Олег Казаков.