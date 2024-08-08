Forbes: вылазка ВСУ в Курской области обречена

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В США заявили о последних резервах ВСУ в Курской области

ВСУ используют последние резервы в Курской области, чтобы повлиять на ход боевых действий, пишет РИА Новости со ссылкой на Forbes.

«Самонадеянной и рискованной атакой украинцы меняют ход военных действий или… бросают последние резервы на обреченную пограничную вылазку», — указано в статье американского делового издания.

Ранее, под данным российского Генштаба, ВСУ при атаке на приграничные районы Курской области потеряли до 350 военных и свыше 50 единиц техники.

В четверг Минобороны распространило кадры уничтожения американской БМП Bredly.