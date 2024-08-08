Российские силы уничтожили технику ВСУ в Курской области
В Курской области уничтожена американская БМП Bradley
Российские военные в Курской области уничтожили американскую БМП Bradley, пишет газета «Известия» со ссылкой на Минобороны.
«Российские военные „Ланцетами“ подбили вражеские БМП Bradley производства США и бронемашину „Казак“, — сказано в сообщении.
Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что российские военнослужащие остановили продвижение ВСУ вглубь страны на курском направлении.
Потери противника в ходе боев в Курской области составили 315 человек. Уничтожены 54 единицы бронетехники, в том числе семь танков, отметил Герасимов.