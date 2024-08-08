Российские силы уничтожили технику ВСУ в Курской области

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Российские военные в Курской области уничтожили американскую БМП Bradley, пишет газета « Известия » со ссылкой на Минобороны.

«Российские военные „Ланцетами“ подбили вражеские БМП Bradley производства США и бронемашину „Казак“, — сказано в сообщении.

Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что российские военнослужащие остановили продвижение ВСУ вглубь страны на курском направлении.

Потери противника в ходе боев в Курской области составили 315 человек. Уничтожены 54 единицы бронетехники, в том числе семь танков, отметил Герасимов.