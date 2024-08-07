Герасимов: продвижение ВСУ вглубь РФ на курском направлении остановлено

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Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что российские военнослужащие остановили продвижение украинских сил вглубь страны на курском направлении, сообщает пресс-служба Кремля.

В среду президент РФ Владимир Путин провел совещание по вопросу ситуации в Курской области. В обсуждении приняли участие глава Минобороны РФ Андрей Белоусов, секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников и начальник Генштаба Валерий Герасимов.

«В 5:30 6 августа подразделения ВСУ численностью до 1 тыс. человек перешли в наступление с целью захвата участка территории Суджинского района Курской области», — сказал Герасимов.

Генерал армии добавил, что подразделения прикрытия госграницы совместно с пограничниками и подразделениями усиления нанесли огневое поражение противнику и остановили продвижение ВСУ вглубь России на курском направлении.