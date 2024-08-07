Путин обсудил ситуацию в Курской области с Белоусовым и Шойгу

Для обсуждения глава государства пригласил министра обороны РФ Андрея Белоусова, секретаря Совбеза РФ Сергея Шойгу, директора ФСБ Александра Бортникова и начальника Генштаба Валерия Герасимова.

В Курской области второй день напряженная ситуация. Территорию постоянно обстреливают со стороны Украины. Атаки ВСУ начались утром 6 августа. Они ведутся с помощью дронов, еще через российскую госграницу пытались прорваться диверсанты. В регионе сбили ракеты. Есть погибшие и раненые, в том числе и дети.

В Курскую область из Москвы отправились медики. Они будут помогать коллегам лечить раненых.