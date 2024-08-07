Московские врачи отправились на помощь в обстреливаемую ВСУ Курскую область

В поддержку Курской области Москва направляет в регион врачей, также будет оказана вся необходимая помощь, сообщил мэр города Сергей Собянин.

В Курской области сейчас напряженная ситуация. Территорию постоянно обстреливают со стороны Украины. Атаки ВСУ начались 6 августа. Они ведутся с помощью беспилотников, также через российскую госграницу пытались прорваться диверсанты. В регионе сбили ракеты. Есть погибшие и раненые, в том числе и дети.

Также Москва готова принять на лечение пострадавших при атаках ВСУ из Курской области.

«Выражаю слова поддержки жителям Курской области. Подобные атаки на мирных людей абсолютно недопустимы», — написал столичный градоначальник в Telegram-канале.

Также Народный фронт объявил сбор защитникам Курской области. Поддержать их можно по ссылке.