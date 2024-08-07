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Народный фронт объявил сбор защитникам Курской области

Происшествия

Фото - © Telegram-канал Минобороны России

Народный фронт призывает жителей России принять участие в сборе защитникам Курской области, сообщает пресс-служба движения.

Российским военнослужащим, защищающим приграничные районы Курской области, требуются системы РЭБ, беспилотники, FPV-дроны, автомобили и автозапчасти, тепловизоры, цифровые прицелы, стройматериалы и медикаменты.

В настоящее время участники движения занимаются организацией помощи жителям приграничья Курской области.

Поддержать защитников Курской области можно по ссылке.

Курская область находится в напряженной ситуации из-за постоянных атак ВСУ. Нападения начались 6 августа. Атаки ведутся с помощью беспилотников, также через госграницу РФ пытались прорваться диверсанты. В регионе сбили ракеты. Есть погибшие и раненые.