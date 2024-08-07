Глава Курской области предупредил о воздушной опасности
В Курской области объявили опасность атаки БПЛА
В Курской области объявили опасность атаки БПЛА, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов.
«Опасность атаки БПЛА. Силы и средства ПВО приведены в готовность», — написал глава региона в своем Telegram-канале.
Ранее над Курской областью ПВО сбила четыре украинские ракеты.
Регион находится под массированной атакой ВСУ с утра вторника. Российские силы отражают удары украинской армии.
Среди мирных жителей есть погибшие и раненые. В числе пострадавших шестеро детей.