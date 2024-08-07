Глава Курской области предупредил о воздушной опасности

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В Курской области объявили опасность атаки БПЛА

В Курской области объявили опасность атаки БПЛА, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов.

«Опасность атаки БПЛА. Силы и средства ПВО приведены в готовность», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

Ранее над Курской областью ПВО сбила четыре украинские ракеты.

Регион находится под массированной атакой ВСУ с утра вторника. Российские силы отражают удары украинской армии.

Среди мирных жителей есть погибшие и раненые. В числе пострадавших шестеро детей.