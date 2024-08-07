При атаках ВСУ на Курскую область ранены шестеро детей
Шестеро детей пострадали при атаке ВСУ на курское приграничье
Шестеро детей пострадали при атаке ВСУ на Курскую область, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.
Трое из шести пострадавших детей находятся в одной семье, уточнила Львова-Белова.
Два ребенка принимают лечение амбулаторно, четверо госпитализированы, сказано в сообщении детского омбудсмена в Telegram-канале.
Ранее при атаке дрона ВСУ на автомобиль скорой помощи погибли водитель и фельдшер.