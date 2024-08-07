ВСУ атаковали скорую помощь в Курской области

Водитель и фельдшер скорой помощи погибли при атаке ВСУ в Курской области

Водитель и фельдшер скорой помощи погибли при атаке ВСУ в Судже Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов.

«Украинские нацисты ударили дроном по машине скорой помощи около Суджи. Погибли водитель и фельдшер, врач ранен». написал глава региона в своем Telegram-канале.

ВСУ атакуют Курскую область весь вторник.

Ранее сообщалось о погибших и раненых в ходе украинских обстрелов.