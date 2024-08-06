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Два ребенка ранены из-за атаки ВСУ в Курской области

В результате сброса взрывного устройства с дрона ВСУ ранены два ребенка в Курской области, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов в Telegram-канале .

По его словам, специалисты оказали им первую медицинскую помощь, после чего доставили их в Курскую областную больницу.

Во вторник ВСУ предприняли попытку прорваться на территорию Курской области РФ. Огнем артиллерии, ударами армейской авиации и применением ударных БПЛА противнику было нанесено огневое поражение.

Понеся потери, украинская ДРГ отступила на свою территорию, сообщало Минобороны РФ. При этом боестолкновения на границе продолжаются до сих пор.