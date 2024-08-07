Смирнов: еще две ракеты сбиты над Курской областью

ПВО сбила еще две ракеты над Курской областью

Система ПВО сбила еще две ракеты ВСУ над Курской областью, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов.

«Еще две украинские ракеты сбиты силами ПВО в Курской области». — написал глава региона в своем Telegram-канале.

Накануне поздно вечером над Курской областью ПВО сбила две украинские ракеты.

О последствиях атак не сообщается.

Курская область находится под массированной атакой ВСУ почти сутки. Есть раненые и погибшие среди мирного населения, среди пострадавших шестеро детей.