Подоляка: ВСУ бросили в бой БМП Bradley для прорыва в Курской области

При атаке ВСУ в Кореневском районе Курской области замечены американские БМП М2 Bradley, сообщает в Telegram-канале военкор Юрий Подоляка.

По его словам, такие бронемашины используют элитные подразделения украинской армии.

«Под Суджей — 22-я механизированная бригада, тоже не самая простая. Ее в 2023 году, как элитную, готовили для летнего контрнаступа НАТовские инструкторы. Таким образом, мы здесь имеем дело с элитными подразделениями ВСУ, что является лишним доводом серьезности намерений противника», — отметил Подоляка.

Военкор подчеркнул, что «одной разведкой боем тут не обойдется», в ближайшие дни здесь развернутся «очень сильные сражения».

«На месте населения приграничных территорий я бы выехал. По тем данным, которые мне удалось собрать, здесь уже обнаружено минимум пять тяжелых бригад ВСУ», — резюмировал Подоляка.

ВСУ утром во вторник попытались прорваться через государственную границу РФ в Курской области. В Минобороны РФ сообщили, что ДРГ отступила после нанесённого ее поражения. В атаке, по данным ведомства, участвовало до 300 украинских военных, 11 танков и более 20 бронемашин. Часть из них уничтожена.

При этом ряд военкоров сообщает, что бои в Курской области продолжаются до сих пор. Это же заявлял врио губернатора Курской области Андрей Смирнов.