Минобороны РФ: диверсанты ВСУ с потерями отступили на территорию Украины

Диверсанты ВСУ с потерями отступили на территорию Украины. Российские военнослужащие продолжают наносить удары по противнику, сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на Минобороны РФ.

Она опубликованных кадрах видно, как российские военнослужащие наносят удар по боевой технике украинских сил на границе Курской области. В результате прямого попадания происходит взрыв и боевая машина начинает гореть.

В оборонном ведомстве добавили, что при отступлении часть украинских диверсантов попытались закрепить на российско-украинской границе, однако были подразделениями ВС РФ.

Во вторник ВСУ попытались прорваться на территорию РФ в Суджанском районе Курской области. Атаки противника отражаются с 8 часов утра. Пересечь российскую границу пытались около 300 бойцов ВСУ, а также 11 танков и 22 бронемашины.