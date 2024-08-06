Атаки ВСУ в районе границы в Курской области отражают с 8 часов утра

Российские военные отражают атаки ВСУ на государственной границе России в Курской области с 8 часов утра вторника, сообщает пресс-служба Минобороны.

Украинская армия сначала провела огневую подготовку. Затем противник силами около 300 бойцов 22-й мехбригады ВСУ при поддержке 11 танков и свыше 20 бронемашин атаковал российские позиции подразделений прикрытия границы, которые находились около населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня Курской области.

Войска вместе с подразделениями пограничных войск ФСБ отражают продолжающиеся атаки противника. ВС РФ наносят огневое поражение по ВСУ в районе границы, а также украинским резервам, находящимся на территории Сумской области.

Ранее СМИ писали, что во вторник утром около 100 диверсантов ВСУ пытались прорваться через границу РФ в Курской области. Данная атака была отбита, у противника есть потери.