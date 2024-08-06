Около 100 диверсантов ВСУ пытались прорваться через границу в Курской области

Украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ), в которой было порядка 100 человек, попыталась зайти на российскую территорию в Суджанском районе Курской области, сообщает Mash .

Противник для прорыва использовал тяжелую технику. Диверсантов заметили примерно в 9 часов утра вторника. Бойцы были с американскими винтовками М4. Кроме того, у них заметили комплект гранат и взрывчатки типа С4. До этого Украина устроила массовый обстрел жилого сектора Суджи.

Российские военные отбили атаку диверсантов. Прорыва не допущено, у противника есть потери.

Ранее врио губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил, что в регионе были сбиты 22 беспилотника ВСУ. Из-за атаки на город Суджа пострадали пять человек, из них трое детей. Всех пострадавших доставили в больницу.