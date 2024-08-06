Пять человек ранены при атаке украинских дронов в Курской области

В Курской области за ночь сбили 26 беспилотников ВСУ самолетного типа. В результате атаки на город Суджа ранены пять человек, среди них трое детей, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

«Они доставлены в Суджанскую районную больницу, где им оказывается медицинская помощь», — написал Смирнов в своем Telegram-канале.

По его словам, также были сильно повреждены несколько жилых домов. Обход территории планируется провести, когда позволит обстановка в регионе.

Врио главы области предупредил, что приближаться к обломкам сбитых дронов и трогать их нельзя, так как они могут нанести вред. Сообщить о найденном подобном аппарате следует по телефону 112.