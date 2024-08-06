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Врио губернатора Смирнов: в Суджанском и Кореневском районах Курской области идут бои

Происшествия

Фото - © Telegram-канал Минобороны России

В Суджанском и Кореневском районах идут бои с подразделениями ВСУ на границе, об этом сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

Артиллерия и авиация ВС РФ наносит удары по противнику. Бойцы и пограничники продолжают ликвидировать украинских военных.

Уничтожено уже 16 единиц техники ВСУ.

Во вторник ВСУ попытались прорваться на территорию РФ в Суджанском районе Курской области. Атаки противника отражаются с 8 часов утра.