Врио губернатора Смирнов: ситуация на границе Курской области напряженная

сегодня в 21:39

Обстановка на приграничной территории Курской области продолжает оставаться напряженной. Минобороны РФ и пограничники продолжают работу, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

«Уважаемые куряне! Прошу сохранять спокойствие, не поддаваться на информационные провокации со стороны противника. Ситуация контролируемая», — написал Смирнов в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что на границе продолжаются боевые действия. Власти встречают местных жителей, которые покидают приграничные районы. Действует региональный оперативный штаб.

Врио главы региона отметил, что все экстренные службы переведены на усиленный круглосуточный режим работы.

Смирнов призвал курян соблюдать меры безопасности при воздушной тревоге добавив, что всю необходимую курянам информацию сообщит дополнительно.

Ранее врио губернатора Курской области заявил, что в Суджанском и Кореневском районах идут бои с подразделениями ВСУ на границе. Российские военнослужащие продолжают ликвидировать украинских военных, которые с утра вторника пытались прорваться на территорию РФ.