Холодец стал дороже: какое мясо сильнее всего ударило по кошельку россиян

Приготовление большой кастрюли холодца в 2026 году обходится дороже, чем год назад: только мясная составляющая рецепта из свинины и говядины прибавила в цене около 90 рублей. При этом расчеты показывают, что итоговая стоимость блюда зависит как раз от выбора мяса. РИАМО выяснило, сколько стоит домашний холодец в ноябре, какие продукты влияют на его цену и на чем можно сэкономить без ущерба для вкуса.

Говядина прибавила в цене почти 80 рублей за килограмм

По расчетам экспертов Финансового университета при правительстве РФ, стоимость мясной части холодца за год заметно выросла. Для приготовления большой кастрюли объемом 5–6 литров используется около 1 кг свинины — рульки или ножек, — а также 700 г говядины на кости. В конце октября 2026 года килограмм говядины стоил в среднем 761,1 рубля против 681,11 рубля в ноябре прошлого года.

Свинина также подорожала: ее цена увеличилась с 376,73 до 411 рублей за килограмм. В результате мясо для одной кастрюли обойдется примерно в 944 рубля — на 90 рублей, или 10,6%, дороже, чем годом ранее.

По данным доцента Финансового университета при правительстве РФ Ирины Карапетовой, с декабря 2025-го по октябрь 2026 года говядина подорожала на 11,28%, репчатый лук — на 13,09%, морковь — на 12,91%. Динамика цен на отдельные виды мяса в ее расчетах требует уточнения: приведенные стоимость свинины и процент ее годового изменения не совпадают.

Сколько стоит холодец из свинины

Другой расчет, подготовленный экспертом Финансового университета при правительстве РФ Ольгой Борисовой, показывает более умеренный рост стоимости блюда. В ее рецепте используются 2,785 кг продуктов, а общая стоимость ингредиентов в сентябре 2026 года составила 1153,64 рубля. Годом ранее аналогичный набор обходился в 1144,1 рубля. Таким образом, за год цена выросла всего на 0,83%.

В начале ноября стоимость того же набора продуктов, рассчитанная по предложениям крупных федеральных торговых сетей, составила около 1166,9 рубля. Это на 0,16% больше, чем годом ранее, и примерно на 1,1% выше сентябрьского уровня.

Сильнее всего за год в этом наборе подорожали лук — на 27,63% — и морковь, прибавившая 15,15%. При этом свиная рулька выросла в цене лишь на 1,77%, стоимость мякоти свинины немного снизилась, а чеснок подешевел на 8,59%.

По словам Борисовой, основную часть расходов на холодец формирует мясо, тогда как цены на остальные ингредиенты оказывают менее заметное влияние на итоговую стоимость. При этом в последние месяцы цены на продукты для выбранного рецепта оставались относительно стабильными.

Как сварить холодец дешевле

Сэкономить на приготовлении холодца можно прежде всего за счет выбора мясной основы. Один из вариантов — использовать больше свиной рульки и ножек, а долю говядины сократить. Именно части с большим количеством соединительной ткани помогают бульону застыть благодаря содержащемуся в них коллагену.

Для дополнительного наваристого бульона можно использовать куриные лапки или крылья. Однако полностью заменять ими мясо не стоит: важно сохранить достаточное количество мясной составляющей, чтобы блюдо получилось насыщенным.

Овощи и специи занимают меньшую долю расходов, поэтому существенная экономия на них вряд ли заметно изменит итоговый бюджет. Гораздо важнее заранее сравнить цены на рульку, ножки и мясо в разных магазинах и подобрать сочетание продуктов, которое позволит получить плотный бульон без лишних затрат.

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