Ссора довела до убийства: житель Омска отыгрался на кошке на глазах у девочки

В Омске возбудили уголовное дело в отношении 45-летнего жителя Кировского округа, подозреваемого в жестоком обращении с животным. Заявление в органы внутренних дел подала супруга мужчины, сообщает УМВД России по Омской области.

Конфликт начался со ссоры между отчимом и 17-летним юношей. Когда подросток ушел из квартиры, разъяренный мужчина отыгрался на беззащитной кошке по кличке Кити. Он схватил животное и скинул его с балкона четвертого этажа.

Свидетелем жестокого поступка оказалась семилетняя дочь. Она позже и рассказала обо всем матери, вернувшейся с работы. Кошка не выжила.

Женщина сразу обратилась за помощью в полицию. Следователи возбудили уголовное дело о жестоком обращении с животными. За этот поступок омичу грозит до пяти лет лишения свободы. Параллельно с уголовным производством действиям мужчины дадут отдельную оценку инспекторы по делам несовершеннолетних и службы профилактики в рамках административного законодательства.

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