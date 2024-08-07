Вашингтон запросил у Киева данные об атаке на Курскую область

Кирби: Белый дом просит у Киева информацию о вылазке ВСУ в Курской области

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что Белый дом просит Киев предоставить информацию о массированной атаке ВСУ на Курскую область, сообщает ТАСС .

«Ничего не изменилось в нашей политике в отношении поддержки или поощрения ударов или атак (ВСУ-ред.) по территории РФ, в пределах, конечно, того, что мы разрешили им делать в прошлом с помощью поставляемых США вооружений», — сказал Кирби.

Представитель Белого дома добавил, что Украине предоставлено право самой рассказать о своих действиях на российско-украинской границе. Соединенные Штаты лишь должны убедиться, что у Киева есть все необходимое для самозащиты.

Бои в приграничье Курской области не прекращаются со вторника. ВСУ пытаются проникнуть на территорию России. В результате их атак есть жертвы среди гражданских и пострадавшие.

Президент РФ Владимир Путин назвал очередной масштабной провокацией действия Киева в Курской области. По словам начальника Генштаба Валерия Герасимова, бойцы ВС РФ остановили продвижение украинских сил вглубь страны на курском направлении.