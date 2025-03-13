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«Коммерсант»: Путин встретится с Уиткоффом после переговоров с Лукашенко

Президент России Владимир Путин после переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко может встретиться со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом. Об этом сообщает специальный корреспондент « Коммерсанта » Андрей Колесников со ссылкой на свои источники.

После полудня 13 марта самолет, на котором летел Уиткофф, сел в Москве. Спецпосланник президента США может попытаться убедить Россию завершить боевые действия на Украине.

Помощник президента РФ по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков сказал, что глава РФ Владимир Путин сам сформулирует официальную позицию государства по поводу 30-дневнего перемирия с Украиной.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров сказал, что ожидания от будущих переговоров с США у него самые радужные.