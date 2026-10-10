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Ушаков рассказал, что Путин и Трамп уделили внимание урегулированию по Украине

Помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал, что российский лидер Владимир Путин и американский президент Дональд Трамп во время телефонного разговора уделили большое внимание перспективам урегулированию ситуации на Украине, сообщает РИА Новости .

По его словам, Путин подробно рассказал о предпринимаемых Россией мерах в ответ на террористические атаки киевского режима, «сделавшего ставку на эскалацию и всяческое затягивание конфликта».

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным и назвал его успешным.

Накануне разговор Путина и Трампа анонсировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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