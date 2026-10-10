Средняя зарплата в июле превысила 100 тысяч рублей в 22 регионах РФ

Средняя зарплата в июле превысила 100 тыс. рублей в 22 регионах РФ, а на Чукотке и в Магаданской области она была даже выше 200 тыс. рублей, сообщает РИА Новости .

Кроме того, в пяти регионах, в том числе в Москве, на Камчатке и в Сахалинской области — зарплаты превысили 150 тыс. рублей.

Зарплаты в среднем по региону в размере от 100 тыс. до 150 тыс. рублей были зафиксированы в 15 субъектах России, среди них Петербург, Подмосковье, Татарстан, Приморский, Хабаровский, Забайкальский и Приморский края, Иркутская, Ленинградская области.

Средняя зарплата в РФ в июле 2026 года составила почти 109,5 тыс. рублей.

Осень 2026 года стала временем резкого расхождения зарплатных траекторий: в дефицитных сферах рост достигает 25-30%, тогда как целые категории профессий — от операторов колл-центров до копирайтеров — теряют спрос из-за автоматизации.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.