Пьяный машинист парализовал движение поездов на западе Германии
Пьяный машинист из Нидерландов парализовал движение поездов на западе Германии и не выходил на связь с диспетчером, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на Bild.
Инцидент произошел на железной дороге между городами Хамм и Ален. Отмечается, что 31-летний остановил грузовой поезд без причин.
Машинист проспался и снова отправился в путь, но за ним уже следовала полиция. Во время следующей остановки его задержали.
В результате произошедшего 26 поездов задержались почти на 19 часов.
Ранее движение поездов в Великобритании было приостановлено, а вагоны опечатаны, так как машинисты отказываются садиться в кабины с постельными клопами.
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