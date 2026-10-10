Пьяный машинист парализовал движение поездов на западе Германии

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Пьяный машинист из Нидерландов парализовал движение поездов на западе Германии и не выходил на связь с диспетчером, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на Bild.

Инцидент произошел на железной дороге между городами Хамм и Ален. Отмечается, что 31-летний остановил грузовой поезд без причин.

Машинист проспался и снова отправился в путь, но за ним уже следовала полиция. Во время следующей остановки его задержали.

В результате произошедшего 26 поездов задержались почти на 19 часов.

Ранее движение поездов в Великобритании было приостановлено, а вагоны опечатаны, так как машинисты отказываются садиться в кабины с постельными клопами.

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