Спецпосланник Трампа Уиткофф приземлился в Москве

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Самолет, на котором летел спецпосланник американского президента Дональда Трампа Стив Уиткофф, приземлился в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию сервиса Flightradar.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что переговорщики из США летят в Россию. У главы государства Владимира Путина будут некоторые контакты с американской делегацией.

Уиткофф может попытаться убедить РФ закончить боевые действия на Украине. До этого Киев согласился на приостановку боевых действий.

Ранее Песков сказал, что вечером 13 марта у Путина могут состояться международные телефонные переговоры.