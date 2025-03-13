Песков: американские переговорщики летят в Россию

сегодня в 12:26

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что Москва ждет американских переговорщиков, самолет которых уже пересек российскую границу, пишет ТАСС .

По словам пресс-секретаря президента России Владимира Путина, в связи с визитом в Москву американской делегации запланированы соответствующие контакты. В другие подробности Песков пока не стал вдаваться.

Ранее СМИ сообщили, что самолет со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом пересек российскую границу 13 марта.

Уиткофф планирует убедить Россию согласиться приостановить боевые действия в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Ранее США сумели получить такое согласие от Киева.