Самолет американского спецпосланника Уиткоффа пересек российскую границу

Спецпосланник американского президента Дональда Трампа Стив Уиткофф вылетел из Катара в Москву утром 13 марта. В настоящее время его самолет пересек российскую границу, об этом свидетельствуют данные Flightradar, пишет РИА Новости .

Белый дом ранее сообщил, что Уиткофф прилетит в Москву с целью убедить Кремль приостановить боевые действия в зоне проведения специальной военной операции.

По данным американской стороны, на переговорах делегаций Украины и США в Саудовской Аравии со стороны Киева уже удалось получить такое согласие. Теперь Уиткофф летит в Москву, чтобы склонить Россию к аналогичному решению.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что в настоящее время самый близкий момент к наступлению мира в украинском кризисе.